三高患者如何烤肉？營養師傳授秘製健康燒烤醬

2019-09-10 09:21

〔記者翁聿煌／新北報導〕58歲的林先生患有高血壓，雖然控制良好，中秋佳節想和親友一起吃烤肉？又擔心不小心吃過量影響血壓，台北慈濟醫院營養師徐綉媛提醒林先生燒烤食用的注意事項，也提供自製燒烤醬食譜，低鹽、低油，美味又健康。

徐绣媛說，「燒烤PARTY」幾乎成了中秋節的全民運動，但「燒烤醬一直塗」的行為在營養師眼中卻隱藏著不可不知的健康危機，吃燒烤前，許多人會先用醬料醃製食材，燒烤時，反覆塗抹燒烤醬汁，不知不覺間便吃了過量的鹽份、糖份，對罹患慢性疾病的患者而言無疑造成健康的危害。

她指出，而且許多人會選擇市面上的加工食品作為燒烤食材，加工食品為延長保存期限，以及增加食品風味，大多含有食品添加物如品質改良劑、防腐劑，也會使用大量調味料及油炸方式製作，且磷含量偏高，如攝取過多恐對身體造成不利影響。

她提醒民眾，想吃燒烤又想要健康，遵從以下原則並利用健康食材自製醬料：

1.遵循「三少一多」的原則，少醬料、少加工、少飲料、多蔬菜，2.燒烤醬兩湯匙即可，勿在食材上反覆塗抹醬料，3.選擇看得見食物原型的自然食材，避免加工食品，4.以無糖飲料取代含糖飲料，以免熱量過高，5.慢性腎臟病患者建議先川燙再烤，避免鉀離子攝取過多，6.高血壓、腎臟病、心血管疾病等慢性病患者因病況因人而異，建議向醫師或營養師諮詢，以免造成身體負擔。

「果香燒烤醬」食譜，材料：1.奇異果1顆、2.蘿蔔20克、3.薄鹽醬油2小匙、4.檸檬半顆、5.白芝麻少許、6. 花生粉少許、7.橄欖油1小匙、8.糖1小匙（糖尿病患者可用代糖取代）

作法：1.奇異果去皮和白蘿蔔打成泥。2.全部材料放入碗中攪拌均勻即可。

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