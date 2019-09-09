將民間信仰文化轉畫 女碩士揭開黑旗神秘面紗

2019-09-09 20:46

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄科技大學女碩士鄭郁璇深入探索黑旗宗教

文化，以「皁纛」（音「ㄗㄠˋ ㄉㄠˋ」）為主題創作，將民間信仰文化轉畫，讓畫說話，解開玄天上帝黑旗的神秘面紗，即日起在高科大燕巢校區藝術迴廊展出創作個展。

鄭郁璇今年6月自高科大文創系所畢業，取得碩士學位，她以「皁纛」（古代用黑色絲織物製成的軍中大旗）為碩士論文研究項目，並舉辦創作個展，鄭郁璇表示，已故名師閭山派傳人柯天降是台南繪製黑旗的第一人，她的父親鄭世稱是柯的學徒，從小她受父親影響，對於民間信仰文化非常有興趣，經深入探索，希望將黑旗文化這項冷門工藝的內涵與文化傳承下去，讓更多人有機會認識黑旗。

她說，此次展出作品是以黑旗當中的二十八星宿系列為主題，二十八星宿為古人觀時執事，觀察日、月、五星運轉而形成二十八星宿，結合四象色彩作區分，依照農曆生日可找到屬於自己的守護星宿，為此展一大特點，且透過手繪創作述說黑旗文化的奧秘，能讓觀賞者更容易親近。

指導老師陳育民指出，鄭郁璇用作品分析府城黑旗，以圖像創作方式紀錄與傳承，使大眾理解黑旗文化，是一個艱難且不容易的創作，可說是將傳統工藝的黑旗賦予新生命的第一人，廣邀愛好藝文與民間信仰文化的同好，一起來感受創意與傳統工藝結合的新火花，展期至10月31日。

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