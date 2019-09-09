夫當老師被倒會做粗工、妻賣菜打拚 結婚60載談甘苦人生

2019-09-09 15:16

［記者黃明堂／台東報導］台東市長張國洲今天逐一親訪表揚14對婚齡60年的鑽石婚及50年的金婚夫妻；多數老夫老妻都有吵架經驗，但相忍為家，遇到困難一起承擔，所以白頭偕老。

今年80多歲的陳元仁與黃秀蓮這對老夫妻，結婚60年，育有3女1男。陳元仁曾經貴為國小老師，卻也曾經被倒會，在台灣南北做粗活，有錢沒錢，夫妻共嘗甘苦。

陳元仁說，早期當教員月入才500元，好不容易漲到5000元，買了一棟房子，卻被倒會200多萬元，後來做了20多年粗活，老婆擺攤賣菜，也做小吃攤賣麵，一起打拚，才逐漸脫離貧困，現在一起過悠閒生活，陳元仁琴棋書畫都會，還打桌球、高爾夫球，生活相當充實，還比賽得獎。黃秀蓮說夫妻吵架難免，陳元仁則說夫妻難得和睦，但他們都能忍耐。

結婚62年的周宗明、李秀鳳表示，夫妻相處之道只有相互各退一步，而莊阿水、莊吳碧桃結婚67年，孫女說阿公阿嬤常鬥嘴，但感情仍然很好，特別的是莊阿水先生也是今年的模範父親，可說是喜上加喜。

張國洲為表達對金婚及鑽石婚長者們敬意，特地前往這14對家中造訪，並致贈琉璃框畫及涼被，象徵蓋被暖暖一輩子，金婚及鑽石婚夫婦見到市長來訪都感到非常高興。

張國洲說，夫妻能攜手走過50年或60年，或許有意見不合或爭執，但在吵吵鬧鬧中相互扶持走過數十年歲月，看著彼此還能相視而笑，這份感情維繫真得不容易，非常值得公部門表揚，讓傳承愛情恆久遠的典範，作為市民朋友的榜樣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法