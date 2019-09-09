中市明年調整地價稅 議員籲降稅要有感

2019-09-09 14:28

〔記者張菁雅／台中報導〕明年地價稅將調整，台中市政府地政局預計9月底起展開相關作業。台中市議員黃馨慧、李中今日召開記者會表示，目前地價稅賦太過沉重，呼籲市府落實市長盧秀燕「輕稅簡政」的承諾，明年地價稅應調降，恢復到2013年的標準。

2020年公告土地現值及重新規定地價將於明年1月1日公告，其中，重新規定地價部分，每2年辦理1次，作為課徵地價稅的依據。

黃馨慧表示，全台自有住宅率超過8成，中市府分別在2013年、2016年及2018年調整公告地價，而2016年台中公告地價平均漲幅38.25％，六都第一。公告地價上漲連帶地價稅暴增，形同「全民變相加稅」，盧秀燕上任後承諾一定「輕稅簡政」，調降地價稅，希望市府要落實。

黃馨慧也說，目前公告地價佔市價比例約14.6％，明年該比例應該要調降50％，恢復到2013年公告地價標準，才能真正讓民眾有感。

李中指出，我國有關房屋的稅賦偏重，以購屋為例，從買屋到建商交屋，購入公寓大廈所繳交的稅金大約佔房價1成，透天厝繳稅約佔房價1成8，加上每年還要繳納房屋稅、地價稅，實在不宜再調漲公告地價、公告現值。呼籲盧市長明年1月1日公告地價一定要「苦民所苦」，才不辜負大贏20萬選票託付。

地政局長吳存金則表示，明年公告地價調整原則將依內政部函示內容，參考當年公告土地現值、前次公告地價、地方財政需要、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力等原則，合理調整公告地價，落實市長「輕稅簡政」政策，並兼顧地方施政需要與人民稅賦負擔。

吳存金也說，市府將自9月30日至10月8日辦理11場說明會，針對各行政區向各界說明辦理地價調查、區段劃分、地價估計作業情形及最近一期地價動態情況，並廣納市民及各方人士意見，提送台中市地價評議委員會評議地價參考，期能以公開透明作業程序訂定公平、均衡、合理地價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法