盧秀燕調降地價稅政見 藍綠議員要求兌現落實

2019-05-13 14:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕2016年地價稅調整，全台漲幅破3成，六都中又以中市調漲最高，民怨四起，藍綠議員今（13）日在議會指出，市長盧秀燕選前承諾要調降地價稅，要求兌現落實；副市長楊瓊瓔回應，會落實市民期待，地政局與地方稅務局研議中。

民進黨議員張耀中、蕭隆澤、曾朝榮、李天生表示，2016年六都公告地價價調漲，造成地價稅暴漲，台中市平均暴漲38.25%，漲幅最大，前市長林佳龍為此付出政治代價，市府團隊輪替換國民黨當家執政。

張耀中說，去年競選期間，盧秀燕提出數次調降地價稅的政見，會「輕稅簡政」，依平均地權條例規定公告地價2年調整1次，預定明年元旦新的公告地價將出爐，去年公告地價平均跌幅約6.36%，地價稅也應向下調整。

民進黨議員指出，盧秀燕承諾要調降地價稅的選舉支票，應該兌現落實，減輕地主負擔；國民黨議員沈佑蓮也要求盧秀燕調降地價稅，下修公告地價，讓民眾了解新市府的努力。

楊瓊瓔表示，市府一定要做到「輕稅簡政」的政策目標，落實市民的期待，地政局的地價評議委員會專業處理，市民拭目以待；地方稅務局長沈政安說明，將與地政局密切配合，做好地價稅稅收影響評估，提供地政局作為調整公告地價參考。

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