獨家》為了60幾萬地價稅 賣地竟要先繳7400多萬土增稅！

2019-04-12 20:00

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣去年地價稅暴漲，沒想到出現這樣的怪現象！旅居台北的上班族莊棋本透過逐年贈與，合法取得父親在高鐵新竹區附近的800坪配地，去年公告地價調漲，他的地價稅高達60幾萬，幾乎是普通上班族的年薪。他若想學人賣地繳稅，把其中兩塊相連的648坪拋售，竟要先繳完7400多萬元的土地增值稅！接著再清繳地價稅。他說，他支持調漲，但絕不是這樣暴漲，縣府的政策真的會殺人。

新竹縣長楊文科說，針對莊棋本這類屬於原始或因繼承而來、沒有任何土地交易記錄的「老」地主們，他已指示依土地稅減免規則第8條規定，或可提供：用無償提供用地給縣府做停車場或做公園綠地等公設的方式，讓這類地主可以有機會抵稅。

縣府今天下午也為此召開內部會議討論，具體方向已有，但實際可供申請抵稅的6種公設其使用年期、可供申請的面積大小等相關辦法等還需再彙整，希望能爭取在本月底有定論，接著就會公告實施。

縣府表示，根據前述減免規則，申請人無償供使用做公設的土地，無論是做公園綠地或停車場、地景等，其收、支都歸縣府負責，免徵的年期一般會在該公設啟用當年期就適用。

莊棋本說，父母均已年過8旬，2人膝下僅他這個獨子。他在台北上班，2個年僅國中、小的孩子也在台北就學，他肩上負擔不輕。

他說，父親領回配地後，便以每年100萬到220萬不等的法定贈與額度，小面積地慢慢把土地贈與移轉給他。前年他跟父母3人的地價稅總共不過10幾萬，去年就暴漲到70幾萬，其中他個人就要繳60多萬，幾乎是一個普通上班族的年工作所得！

因為預見這樣下去不是辦法，他思考會不會有一天也要跟進賣地繳稅，但萬萬沒想到一找代書估算，竟然發現他若真把閒置的648坪土地給賣了，不僅要繳納60幾萬地價稅，還因是被贈與的土地，另得繳每坪11萬多的土地增值稅，總計約7400多萬元，自己也大吃一驚。

為此，莊棋本跟其他地主們先後求助民進黨縣議員張珈源、時代力量縣議員連郁婷以及國會政黨聯盟縣議員吳旭智，希望縣府能儘速擬具相關的抵稅辦法，讓跟他一樣無法接受暴漲地價稅者，早日有配套的解決方式。

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