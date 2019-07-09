抵繳高額地價稅 竹縣6大方案解套

2019-07-09 17:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣府研擬抵繳高額地價稅的6大方案近日正式公告且受理申請。縣府提出無償供縣府使用至少3年的私地6個抵稅計畫分別是當做：臨時路外停車場、公園綠地廣場、文化藝術創作、簡易運動設施、車輛移置保管場、以及苗圃園地。其中文化藝術創作用地部分，配合前瞻基礎建設打造竹北國際客家藝術村計畫中的東興圳整體景觀再造工程，將優先以東興圳周邊100公尺範圍基地為推動目標，受理面積至少要500平方公尺（約151坪）以上，免費給縣府使用至少4年。

縣府表示，前述抵繳高額地價稅的方案名為「新竹縣政府2019～2022年美化市容計畫案」，所屬的前述6個子計畫將從7月15日起到8月15日為止受理；縣內因區段徵收或公辦市地重劃，產權屬於原始配回、或因繼承取得且沒有買賣交易記錄而閒置中的抵價（費）地，地主則須是自然人才行。符合前述資格的，就可以向縣府地政處徵收科申請辦理。

縣府表示，前述6個計畫，土地面積要求最少的也要有500平方公尺（151坪）以上，例如文化藝術創作用地、綠地。最大的使用面積則要求至少要有5000平方公尺（1512坪），例如車輛移置保管場和苗圃園地。其中的車輛移置保管場無償提供的使用期間長達10年以上，跟其他5種計畫不是只要3年或4年很不一樣。

另外，簡易運動設施的申請面積要1200平方公尺（363坪）起跳，公園廣場相加總面積要至少2000平方公尺（605坪）。

申請人要特別注意的是，前述6個計畫的基地需求，有的必須臨接路幅6到12公尺不等道路，或周邊一定距離內經會勘確認沒有相同設施、或是所申請相同功能需求的限制。而要做綠地使用者，基地的現況必須就是草皮且自行維護管理。

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