社區認養7年有成 這處幸福花園成居民活動新空間

2019-09-08 21:58

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區後甲社區發展協會於今天在社區認養多年的「幸福花園」國有地舉行中秋慶團圓活動，邀請反毒大使謝絜安宣導反毒，社區居民報名參加親子DlY湯圓，現場有舞蹈、樂團表演，還能逛藝術市集，讓居民度過豐富又熱鬧的秋節活動。

後甲社區常務理事陳綺雯表示，舉辦秋節活動的這塊幸福花園，原是雜草叢生的國有地，後甲社區在7年前開始認養，當時她擔任社區理事長，連續3年参加市政府都發局主辦的築角計畫獲得補助、陸續改善空地環境，成為社區居民新的活動空間。

陳綺雯說，但在2016年平實營區開發期間，政府開闢裕永路時被截斷水路，適逢颱風豪雨，部分土地被大水沖刷、地層塌陷，連原來的裝置花台都歪曲變形，社區協會努力尋求資源，自力修復持續維護，集結社區志工力量，在去年獲得築角計畫維護評比第1名。

今年再次獲得市府都發局補助由李坤昇建築師指導台南應用科大室內設計系學生及社區志工團隊一起復原改造這塊毗鄰後甲公園、占地約6000平方公尺的國有地，成果令人驚豔，更是社區居民自發關懷環境的成功案例，能在這塊地方自主關懷的國有公園辦理中秋節活動，格外有意義。

社區期待未來有更多的居民擔任社區志工，參與關懷土地行列、共同維護美麗的家園。

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