本土登革熱增至25例 台南高溫偶雨須落實孳清

2019-09-08 21:53

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市於9月7日晚間再新增1例本土登革熱，迄今南市確診本土登革熱有25例、境外移入登革熱30例。第25例本土病例是50多歲女性、無慢性病史，住在東區崇成里，病毒型別是第2型，目前住院治療中，同住家人無疑似症狀。市府登革熱防治中心提醒民眾仍要做好「巡、倒、清、刷」病媒蚊孳清工作，避免蚊子叮咬。

登革熱防治中心表示，第25病例的50多歲女性，近期未出國，9月5日出現發燒、畏寒及腹瀉症狀，病例自行服用退燒藥未就醫，6日上午至診所就醫，症狀未改善下午再到原診所看診後由醫師轉介到醫院就醫，經登革熱NS1快篩陽性，由醫院於9月7日上午通報，9月7日晚間確診是登革熱PCR陽性，病毒型別是第2型，個案目前住院治療中，同住家人無疑似症狀。

個案主要活動地在住家、工作地（中西區城隍里），每週至崇德市場1次，研判感染源為住家或工作活動地周邊環境。登革熱防治中心已於9月7日針對個案住家進行噴霧罐壓罐及住家、工作地孳生源清除，9月8日持續進行強力孳生源清除，並規劃於9月9日進行住家環境半徑50公尺戶內、外噴藥及孳生源清除；另針對工作活動地環境排定噴藥防治與孳生源清除，請民眾做好防蚊措施，有疑似症狀可至醫院、診所或衛生所進行登革熱快篩。

登革熱防治中心指出，現在氣候溫度正適合病媒蚊繁殖，且有不定期降雨情況，請民眾把握雨後1週防疫時效，徹底落實「巡、倒、清、刷」，防範病媒蚊孳生。

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