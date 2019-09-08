高師大高市校友會會長交接 陳逸虹上任

2019-09-08 10:06

〔記者張忠義／高雄報導〕國立高雄師範大學高雄市校友會舉行第5、6屆校友會會長交接授證典禮，在校長吳連賞的監交下，由前任會長陳俊中將印信交接給現任會長陳逸虹，陳逸虹接下印信後期許校友會重要任務，即協助母校舉行的65週年校慶，在全體校友的鼎力支持下，能夠順利成功。

新任會長陳逸虹任職補教界20多年，擔任過校友會秘書長，深耕校友會也有10多年的時間，他表示，第6屆的高雄市校友會，對內擴大各系所校友的加入，要「加深加廣」；對外的合作，除了目前的雄大會，未來還要與台師大及世新等校友會合作，「向外延伸」。積極投入母校對在校生的「大樹圓夢」計畫，校友們能夠出錢出力，薪火相傳。

包括監察委員、高師大前校長蔡培村、校長吳連賞、副校長王政彥、廖本煌、前高雄市教育局長王進焱、高雄市大學校友會聯合會（雄大會）理事長李榮福與首任理事長陳昭男、理監事等多人，還有高雄市校友會前/現任理監事、顧問與秘書處人員，百餘人的參加，場面隆重。

高雄市校友會歷屆會長吳澤民、張文強、陳俊中，與高師大校友會總會長林進榮也親臨會場祝賀，林進榮在致詞時，也捐出10萬元，作為高雄市校友會的發展基金。

校長吳連賞也肯定歷屆理事長與理監事的努力，讓高雄市校友會能展現更多元的風貌。他說，在高雄市校友會的成功發展下，目前高師大各縣市校友會，包括雲林、新北市、花蓮都以高雄市校友會為榜樣，正在籌備成立中。

前任理事長陳俊中致詞特別感謝母校對所有校友的提攜，以及理監事、顧問們的努力與協助，讓第五屆的校友會務圓滿成功。

校長吳連賞也代表校方，將由校友蔡瑞峰捐贈的「天馬王子」王海峰的墨寶「上善若水」頒贈給前任理事長陳俊中；同時也將王海峰「與時俱進」的墨寶，贈送給新任理事長陳逸虹。

而由高雄市多位校長與高師大校友組成的薩克斯樂團，也進行多首曲目的演出，展現多才多藝，也帶動會場歡樂的氣氛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法