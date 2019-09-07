歌手輪番開唱！新莊中秋音樂饗宴嗨翻陽光草坪

2019-09-07 20:39

〔記者周湘芸／新北報導〕「幸福月夜－新北市新莊中秋音樂饗宴」今天晚上在新莊體育場陽光草坪登場，邀請歌手許富凱、朱海君、亦帆、李麗芬、康康和樂團慢慢說輪番開唱。另外，新莊區公所結合公益，活動中也捐贈八里文旦柚給盲人重建院及樂生療養院，讓院生共同歡度佳節。

新莊中秋音樂饗宴活動開始前，新莊區公所舉辦「柚驚柚喜」套圈圈趣味遊戲，以及廉政、戶政、地政、稅捐、清潔隊及輔大等多個宣導攤位，讓民眾透過遊戲了解政府新措施。區公所表示，每年都會舉辦音樂饗宴與民眾同樂，今年準備更多元的遊戲讓活動增添趣味。

今晚音樂會由許富凱及朱海君接連熱力開場，引發台下觀眾陣陣歡呼，緊接由慢慢說、亦帆和李麗芬輪番演出經典曲目，最後由康康壓軸，與民眾提前歡慶中秋節。

另外，新莊區公所今不僅邀請盲人重建院及樂生療養院來現場同樂，更捐贈八里文旦柚讓院生一同感受佳節溫暖。

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