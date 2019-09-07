中秋節瘋烤肉 朴子市場肉舖排隊人潮搶特製醃肉

［記者林宜樟／嘉義報導］中秋節將到，許多民眾都有烤肉習慣，嘉義縣朴子市第二市場30年名店阿享高美肉鬆店，20多年來只有中秋節前才製作用獨特醬料醃製腰內肉的醃肉，由於冷凍後更入味，烤肉時再解凍退冰，仍保有軟嫩肉質，今天吸引許多民眾排隊搶著購買。
阿享高美肉鬆老闆陳重亨家傳六代百年豬肉舖，祖先從清代開始賣豬肉，30年前除賣豬肉外他另開肉鬆店賣肉鬆肉乾，30年如一日，從未有一天關店公休；高美肉舖特色是當天屠宰市場宰殺的豬就當天處理、販賣，非常新鮮。
老闆娘劉麗秋說，大約30多年前開始，民眾興起中秋烤肉風氣，他們研究採用獨特的醬料事先醃製口感軟嫩的腰內肉，更為入味，且冷凍後會更入味，要烤肉時退冰仍軟嫩，簡單烤後夾土司就非常美味；由於醃肉相當耗時耗力，每年通常只有中秋節前才會製作，另也賣雞屁股、雞胗、雞心、米血和自製米腸等。
陳姓顧客說，每年都會來市場內採買烤肉食材，之前高美肉鬆店大概中秋節前3天才會賣，今年提早約前7天就開賣，因此馬上買好幾斤回家冷凍，平常可吃，而用特製醃肉烤肉，比用烤肉醬塗肉燒烤更美味。
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朴子市第二市場的阿享高美肉鬆製作只有中秋時節才會做的特製醃肉。（記者林宜樟攝）
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朴子市第二市場的阿享高美肉鬆製作只有中秋時節才會做的特製醃肉。（記者林宜樟攝）
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朴子市第二市場的阿享高美肉鬆製作只有中秋時節才會做的特製醃肉。（記者林宜樟攝）
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朴子市第二市場的阿享高美肉鬆製作只有中秋時節才會做的特製醃肉。（記者林宜樟攝）
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嘉義縣朴子市第二市場的阿享高美肉鬆，今天有不少顧客排隊買特製醃肉作為中秋烤肉食材。（記者林宜樟翻攝）（記者林宜樟攝）
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朴子市第二市場的阿享高美肉鬆店只有中秋時節才會做特製醃肉。（記者林宜樟攝）