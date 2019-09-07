中秋節瘋烤肉 朴子市場肉舖排隊人潮搶特製醃肉

2019-09-07 16:38

［記者林宜樟／嘉義報導］中秋節將到，許多民眾都有烤肉習慣，嘉義縣朴子市第二市場30年名店阿享高美肉鬆店，20多年來只有中秋節前才製作用獨特醬料醃製腰內肉的醃肉，由於冷凍後更入味，烤肉時再解凍退冰，仍保有軟嫩肉質，今天吸引許多民眾排隊搶著購買。

阿享高美肉鬆老闆陳重亨家傳六代百年豬肉舖，祖先從清代開始賣豬肉，30年前除賣豬肉外他另開肉鬆店賣肉鬆肉乾，30年如一日，從未有一天關店公休；高美肉舖特色是當天屠宰市場宰殺的豬就當天處理、販賣，非常新鮮。

老闆娘劉麗秋說，大約30多年前開始，民眾興起中秋烤肉風氣，他們研究採用獨特的醬料事先醃製口感軟嫩的腰內肉，更為入味，且冷凍後會更入味，要烤肉時退冰仍軟嫩，簡單烤後夾土司就非常美味；由於醃肉相當耗時耗力，每年通常只有中秋節前才會製作，另也賣雞屁股、雞胗、雞心、米血和自製米腸等。

陳姓顧客說，每年都會來市場內採買烤肉食材，之前高美肉鬆店大概中秋節前3天才會賣，今年提早約前7天就開賣，因此馬上買好幾斤回家冷凍，平常可吃，而用特製醃肉烤肉，比用烤肉醬塗肉燒烤更美味。

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