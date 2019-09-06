未來一週天氣先雨後晴 氣象局揭露中秋賞月情況

2019-09-06 20:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕隨中颱玲玲逐漸遠離，其外圍環流對台灣影響越來越小，但後方隨之而來的低壓帶水氣及前颱風劍魚殘存水氣，也移往台灣，中央氣象局預報指出，未來一週天氣大約分為3個階段，以目前觀測狀況，首先是明天至後天，受低壓帶影響，水氣較多；下週一到中秋節天氣轉為晴朗高溫穩定狀態；下週六開始可能會再有水氣影響，要視未來低壓擾動發展情形，不過時間還太早，這部分要持續觀察。

明後兩天週休假日，氣象局表示，水氣仍然較多，尤其南部地區除了午後雷陣雨外，其他時間也會有一陣一陣的雨，甚至會有局部大雨的狀況；其他包括各地山區、嘉義以南平地、大台北平地等，都要留意午後雷陣雨，也可能出現大雨。在溫度上，中部以北大約30至32度、南部約30度、東部約31至32度。

下週一開始逐漸進入下一階段，氣象局表示，水氣會開始逐漸減少，但仍然要注意午後雷陣雨範圍可能比較大，整體來說較前幾天減緩。下週二開始隨太平洋高壓勢力增強移入台灣上空，各地天氣大約都會回到多雲時晴，午後雷陣雨的情況較偏山區。氣溫方面中部以北約34至35度、南部約33度、東部約32至33度。

至於民眾最關心的中秋連假，氣象局說，目前看起來下週五中秋節當天看起來大致穩定，有午後雷陣雨，賞月有希望；但下週六開始可能水氣又會變多，不過影響範圍及區域，仍要視低壓帶熱帶擾動發展狀況，也不排除影響時間可能會提前到中秋節，因此能否確實賞到月亮，要到下週才會較明朗。

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