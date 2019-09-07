首屆西瀛盃磯釣賽 無人島姑婆嶼開跑

2019-09-07 18:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖島群眾多，無人島散布各地，首屆西瀛盃磯釣賽，選擇在赤崁龍德宮產權所有的姑婆嶼無人島展開，計有30名釣魚高手同場競技，所有活體魚在秤重後，重新放流回歸大海，倡導生態垂釣的釣魚理念，達到天人合一的環保境界。

位在澎湖北海的姑婆嶼無人島，傳統為赤崁龍德宮的產權，每年越冬野生紫菜採收，蔚為地方盛事；澎湖縣政府農漁局為推廣姑婆嶼栽培漁業區，推廣『生態垂釣放小魚』的理念，特別委託國立澎湖科技大學協助管理單位赤崁龍德宮，擬定姑婆嶼專用漁業權範圍內磯釣管理作業辦法，舉辦首屆西瀛盃磯釣賽。

澎科大海洋遊憩系老師胡俊傑表示，此次賽事對魚體合格標準提高到23公分，並且特別要求選手能在起魚後盡量保持魚體存活，安置在活魚桶內，於秤重完成後交由大會進行放流，創下國內磯釣賽首例。如果漁獲已瀕臨死亡或死亡，大會將以賽事名義，統一將漁獲捐給澎湖縣內的弱勢團體食用。

首日一回合賽事進行80分鐘，同組選手於40分鐘進行換場。由背號1號的澎科大學生崔毓倫拔得頭籌，釣得一尾全長36公分的鸚哥魚，並在該回合賽事秤重完後，放流至大海中。第一天的賽事持續到下午6點結束。選手們在美麗日落陪伴下，乘船返回馬公市，明日還有一天賽事，選手門都感謝縣府的用心，希望明年再度相約來到澎湖，參加下屆西瀛盃賽事。

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