南部3縣市豪大雨特報 下週二起天氣轉穩定

2019-09-07 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（7日）清晨南部地區水氣仍多、有短暫降雨。氣象局於高雄市、屏東縣、台東縣發布豪大雨特報。此外氣象局也預估，下週水氣減少，天氣轉穩定。

氣象局表示，低壓帶持續影響，今天清晨南部地區水氣仍多、有短暫降雨，易有局部大雨或豪雨發生的機率，上午南台灣降雨稍趨緩，其他地區為多雲的天氣，但午後各地仍須留意局部短暫雷陣雨。溫度方面，各地高溫約30至32度。

氣象局預估，週日、下週一（8日、9日）低壓帶持續影響，天氣仍不穩定，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，週日清晨北部沿海地區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後留意局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

下週二（10日）太平洋高壓勢力逐漸西伸，水氣減少，天氣轉穩定，各地大多為多雲到晴，僅南部地區仍有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。

颱風消息方面，第13號颱風玲玲及第15號颱風法西，分別朝韓國及日本關東方向移，對台灣沒有影響。

空氣品質方面，7日北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

國際都市氣象：

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