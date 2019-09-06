南北5縣市大雨特報！週末假期天氣不穩定

2019-09-06 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（6日）受到颱風外圍環流及低壓帶影響，易有短時強降雨，氣象局於基隆市、新北市、台北市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。

氣象局表示，今天上半天之前北部、宜蘭地區持續受颱風外圍雲系影響，有漸歇性的雨勢；台灣西南方的低壓帶也開始影響台灣，一整天中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨。溫度方面，各地高溫和昨天類似，約29至32度。

氣象局預估，週六至下週一（7日至9日）13號颱風北上後，低壓帶持續影響，天氣仍不穩定，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部大雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週二、下週三（10日、11日）水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴，南部地區仍有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。

此外氣象局提醒，週末之前東半部（含綠島、蘭嶼）、南部、基隆北海岸沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率；東半部、北部沿海空曠地區及恆春半島易有較強陣風，民眾前往海邊活動需注意安全。

颱風消息方面，第13號颱風玲玲，今天凌晨2時的中心位置在台北東北東方420公里的海面上，未來將逐漸加速朝韓國前進；而第15號颱風法西位於關島東北方海面，未來將朝日本方向移動，對台灣沒有影響

空氣品質方面，6日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級。

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