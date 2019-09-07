喝完的可樂罐只能回收嗎？ 網路神人：我們來做鋼鐵人吧！

〔影音新聞／綜合報導〕看完《復仇者聯盟》最後大結局後，想必許多人心中有許多想法，甚至想買一尊鋼鐵人的模型回家供起來。不過官方的模型價格不便宜，不是隨便就能買得起的，這時候應該怎麼辦呢？Youtube頻道Minimaus Crafts就拍了影片，教大家如何用隨手可得的飲料鋁罐製作一尊屬於自己的鋼鐵人！最後的成品不僅非常帥氣，大部分的關節也都可以動，想要擺出喜歡的姿勢完全不成問題。作者也將模型的型紙公開，讓觀眾都能自行下載後製作。
有興趣的朋友不妨也試著做做看，完成之後向親朋好友炫耀一波吧！
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