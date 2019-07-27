東奧超Q機器人吉祥物！ 機器夥伴讓賽事很有科技感

2019-07-27 10:20

〔影音新聞／綜合報導〕2020東京奧運是日本展現科技實力的重要舞台，豐田汽車日前展示了幾種為奧運服務的機器人，其中最吸引人的非機器人版的吉祥物「未來永遠郎」和「染井吉」莫屬，它們頭部有攝影機可以辨識周遭的人，眼睛也能做出各種超可愛的表情，它們的手腳有多重關節，可做出許多動作與人互動。

除了吉祥物機器人，還有可以幫助身障者更融入賽事的機器人，像是「T-HR3人型機器人」具有和吉祥物機器人連動的功能，只要操控吉祥物手臂，T-HR3的手臂也會複製吉祥物的動作，可望能幫助沒辦法親自與運動員照面的人士；如果要像視訊般會面，則需要「T-TR1遠距溝通機器人」的幫助，它可以即時投影全身大小的影像，讓分隔兩地的人見面、對話。

為幫助輪椅使用者有更好的觀賽體驗，「HSR人類輔助機器人」可以幫忙觀眾帶位和購買食物、商品，內建的機械手臂可以幫行動不便的人夾起落在地上或在高處的物品。觀眾在座位上要點餐也很容易，只要用平板選好餐點，「DSR送貨機器人」就會把餐點送到座位，在奧運和帕運的田徑賽事，這對組合預計可服務1000名觀眾。

針對賽事支援，則是有「FSR投擲競技支援機器人」，它會跟著工作人員在賽場上移動，協助運送投擲項目器材，像是標槍和鍊球等，FSR的投入可望減少拾回器材的時間以及減少賽事所需人力。

這些機器人將協助賽事進行，大大提升2020東奧的科技感，離開幕時間越來越近，可能會有更多科技產品投入，展示日本的科技實力。

T-HR3人型機器人能同步做出吉祥物機器人的動作。（Toyota Motor Corporation授權）

T-TR1遠距溝通機器人能幫助分隔兩地的人見面和溝通。（Toyota Motor Corporation授權）

HSR人類輔助機器人（左）和DSR送貨機器人（右）可幫助輪椅使用者有更好的觀賽體驗。（Toyota Motor Corporation授權）

FSR投擲競技支援機器人能幫助運送投擲項目的器材。（Toyota Motor Corporation授權）

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