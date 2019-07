「這部電影裡有貓嗎？」 這個推特帳號給狂熱貓奴答案啦

2019-07-19 18:30

〔影音新聞/綜合報導〕貓可說是人類最喜歡的生物之一,瞬間就能謀殺大量的記憶體。而在這些死忠貓奴之中,肯定有人比起電影情節,更在意電影裡有沒有貓的戲份(?)。推特帳號「這部電影裡有貓嗎?(Is there a cat in this movie?)」,就貼心的為大家解答問題,告訴大家這部電影裡到底有沒有喵星人的戲份。

MIB星際戰警(1997):有

Men In Black (1997): Yes pic.twitter.com/Vb0ZizgXEM — Is there a cat in this movie? (@catinthemovie) 2019年5月26日

雨果的冒險(2013):有

Hugo (2013): Yes pic.twitter.com/9vq1l3FSsJ — Is there a cat in this movie? (@catinthemovie) 2019年6月11日

神鬼傳奇(1999):有

The Mummy (1999): Yes pic.twitter.com/cj2fzloWJb — Is there a cat in this movie? (@catinthemovie) 2019年6月28日

真的是相當佩服這個推主的耐心以及對貓咪的熱情,如果很在意想看的電影裡有沒有貓的話,不妨也去這個頁面查查看吧!

