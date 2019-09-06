屏東這個產銷班厲害！履歷檸檬達成率逾95％

2019-09-06 13:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣竹田鄉產銷16班班長許其勝，5年前鼓勵班員將生產的檸檬加入產銷履歷驗證，剛開始遇到很多阻力，經一番苦心，挨家挨戶拜訪，目前全班33人大約22公頃，只剩2人不到1公頃還未申請，全班超過95％面積的檸檬領有產銷履歷。

66歲的許其勝原從事營造及水電工程，15年前看到當地種了很多檳榔，因檳榔價格起落大，而且對身體也不好，開始把5分地砍除種檸檬，並號召其他班員一起來做，起初遇到不少阻力，說服班員轉型，但種檸檬也遇到不少困境。

他說，八八水災後，農民復耕選擇種檸檬，一下子面積增加太多，產量提高太多，通路變成問題，直到出現食安問題，他意識到安全檸檬的重要性，剛好政府推產銷履歷，他第一個跳出來做，但不少農友認為產銷履歷太麻煩，用藥施肥都要照規定來。

許其勝苦口婆心跟班員解釋，產銷履歷檸檬是未來趨勢，而且種安全健康的檸檬，不僅保障消費者食的安全，自己管理上少用農藥，對身體不是很好嗎？就這樣的衝勁及傻勁說服了不少班員，也找到不少願意契作的通路商，他自己也從5分地到現在1.2公頃，使得竹田第16班產銷履歷檸檬聲名遠播。

農糧署南區分署長姚志旺鼓勵許其勝班長繼續努力，創造100％產銷履歷的檸檬，讓消費者更有信心，更多人愛用檸檬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法