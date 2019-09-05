命理師唱衰「今年開始走下坡」 館長氣炸開直播回嗆

2019-09-05 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕40歲網紅「館長」陳之漢時常開直播針砭時事，擁有許多粉絲，日前卻被命理師鄧紫婕預言，從今年起人生開始「走下坡」，且「一年不如一年」，會開始過苦日子！館長聽聞火大開直播回嗆，「你去找個40歲的人，一年比一年年輕給我看」、「下坡」到底是什麼？

鄧紫婕上月底在臉書算館長的命格，表示：「從姓名學的分析來看，他人生最輝煌的時光是20～40歲，從今年開始，他要走下坡，一年不如一年⋯。」還說，館長從表面上看起來雄壯威武，但是腎臟、腳、脊椎、排便系統通通都不好，「腎臟又管到頭部，他的頭髮不是白髮就會禿頭！」

對此，館長得知消息後超火大，4日開直播怒嗆鄧紫婕，「你去找個40歲的人，一年比一年年輕給我看」，還反問難道是「吸血鬼」、「蟾蜍精」、「狐狸精」、「魔神仔」越活越年輕？直言真是「莫名其妙」，要鄧紫婕應該講實際一點，解釋「下坡」到底是什麼？強調他不是沒度過苦日子，「下坡又怎麼樣，我又不賭不嫖不吸毒，我到底要下坡去哪」？

館長接著感性地說：「我也許明天就死了啦！乾脆說早死早超生，問題是今天活到這把年紀40歲，從35歲被大家熟識，中間經歷了很多事情，我也覺得人生值了啊！雖然我不是總統、不是首富，但大家愛我，我就認為夠了嘛！」他強調，受到這麼多粉絲喜愛，他已經滿足了。

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