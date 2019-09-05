探訪絕美秘境哈尤溪？要先上網申請 最快年底上路

2019-09-05 18:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕有「雲豹之湯」美名的哈尤溪溫泉，以高聳的五彩岩壁與清澈見底的溪水，相映成絕美景色，是屏東霧台鄉最夯的秘境之一，但近年遭爆部落私設關卡收費、非法招攬旅遊，重挫霧台觀光形象，對此霧台鄉申請的「自然人文生態景觀區劃定計畫」已於日前通過，屏東縣政府最快在年底公告，實施後，民眾要探訪劃設區域必須先上網申請。

霧台是屏東縣唯一的魯凱族鄉，擁有豐富的自然人文景觀，八八風災後族人努力重建，帶動觀光熱潮，但也對部落帶來衝擊，像是有民眾跑到禁止戲水的神山瀑布消暑，結果不幸溺斃，還有熱門的「哈尤溪祕境」也因為管理於法無據遭到抨擊。

霧台鄉公所在2016年提出「自然人文生態景觀區劃定計畫」申請，中央歷經3年研擬、協商，日前在最終審查會議中無異議通過，成為全台第一個原住民鄉鎮成立的自然人文生態景觀區。

霧台鄉長杜正吉說，劃設區域有好茶、阿禮、大武、神山與霧台等5個部落，共有1560公頃，包括著名的七彩岩壁哈尤溪、神山瀑布生態園區、舊好茶石版屋群等，都在劃設區域範圍內，各劃設區域由部落會議自訂管理辦法，比照阿朗壹模式，遊客進入劃設區域需先上網申請，並由專業的導覽人員帶路。

縣府原民處長伍麗華說，景觀區通過後，部落就有法源依據來訂定管理辦法，透過網路申請也能讓旅遊導覽服務透明化，讓觀光發展能兼顧品質及環境保護，縣府最快今年底就會公告實施。

杜正吉也說，景觀區劃設將搭配專業導覽解說培訓、生態旅遊、保育監測及旅遊管制計畫等，除了約束遊客行為，保護地方的自然人文生態，以哈尤溪來說，部落族人至少需要持有5張證照，包括合格車輛、駕照還有溯溪、急救、解說等證照，朝合法、安全、永續、專業發展部落觀光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法