網友揪團買魚丸助阿嬤 魚丸嬤：靠雙手賺醫藥費救孫

2019-09-05 18:02

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄茄萣區76歲魚丸嬤陳方鄒夏賣魚丸救車禍孫的故事，經由網路傳播，今天掀起一股搶買魚丸助阿嬤熱潮，魚丸嬤熱淚盈眶感謝各界的關懷。

魚丸嬤的老伴過世多年，她原本和兩個兒子、媳婦和孫子過活，未料，大兒子去年底大腸癌過世，18歲大孫子1個多月前也在打工回家途中，騎車自摔昏迷至今未醒，魚丸嬤婉拒外界捐款，每天賣魚丸為愛孫籌湊醫藥費，幾名年輕人將魚丸嬤的際遇po上網，引來大批網友搶購，助阿嬤一臂之力。

魚丸嬤今天上午趕往台南醫院，幫愛孫辦理轉院手續，預計下週轉入住安養中心；魚丸嬤中午趕回茄萣住處，看見大批熱心民眾從外地開車或騎車前來買丸子，讓她熱淚盈眶，頻頻感謝各界的關懷。

魚丸嬤說，大兒子過世，積欠70幾萬元債務，懂事乖巧的大孫子即將上大學，不想造成家人的經濟負擔，因此到岡山本洲工業區附近餐飲店打工，沒想到竟發生摔車意外，傷勢嚴重，至今仍昏迷不醒，醫生已表明病情不樂觀，但魚丸嬤仍不放棄任何一絲希望。

魚丸嬤說，她不接受捐款，因為恩情她還不完，她會做好吃的魚丸、貢丸、花枝丸，要憑自己的雙手來賺取醫藥費救孫。

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拒絕捐款！茄萣魚丸嬤救孫拚命賣魚丸 勇敢堅強感動好多人…

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