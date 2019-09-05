拒絕捐款！茄萣魚丸嬤救孫拚命賣魚丸 勇敢堅強感動好多人…

2019-09-05 14:33

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄茄萣區76歲魚丸嬤陳方鄒夏近來時運不濟，大兒子去年底因大腸癌過世，18歲愛孫1個多月前又在打工回家途中，騎車意外自摔昏迷至今未醒，魚丸嬤雖經濟不寬裕，卻婉拒外界捐款，每天賣魚丸為愛孫籌醫藥費，幾位年輕人將魚丸嬤的際遇po上網，結果引來大批網友上門買魚丸。

記者今天上午前往魚丸嬤茄萣住家採訪，魚丸嬤剛好趕往台南醫院幫愛孫辦理轉院手續，只有新住民大媳婦在家留守，採訪期間不時有各地民眾前來要跟阿嬤買丸子，左右鄰居幫忙接單、秤重、包裝和收錢，忙得團團轉。

一家開發工程公司執行長李鎧名專程從左營區開車來買好幾大包魚丸，表示從網路得知魚丸嬤的困境，希望藉由個人的微薄力量拋磚引玉，讓更多人來協助魚丸嬤脫離困境；一名不願具名的男子一口氣買了50斤魚丸和好幾大包花枝丸，表示將攜往屏東旭海發送愛心物資。

鄰居說，魚丸嬤的18歲愛孫今年岡山農工剛畢業，平日半工半讀分擔家計，沒想到打工回家途中發生自摔意外，原本昏迷指數4，最近掉到3，但魚丸嬤仍不放棄，每天努力賣魚丸為愛孫籌醫藥費，她不接受捐款，因為恩情她還不完。

幾位年輕人將魚丸嬤的際遇po上臉書和LINE群組，消息在網路上傳開來，結果魚丸訂單大批蜂擁而來，魚丸嬤一時忙不過來，所幸有熱心的左右鄰居來幫忙，鄰居阿嬤說，魚丸嬤的魚丸手藝是過世的阿公傳給她的古早味，至少已賣了60、70年，除虱目魚丸，還有香菇貢丸、原味貢丸、花枝丸和鱈魚丸，魚丸嬤電話：0981-067775。

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