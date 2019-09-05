批高教經費「患寡又患不均」 教改團體：辦得越差領得越多

2019-09-05 13:12

〔記者黃欣柏／台北報導〕教改團體「教育改革聯合陣線」今在立法院召開記者會，會中指出台灣高等教育資源患寡又患不均，以2017年數據為例，每位學生平均享有的經費在經濟合作暨發展組織（OECD）國家中敬陪末座，而且除了公、私立學校分配不均，私校間也有極大差距，少數爆發招生弊端或有招生危機的私校竟然領得更多。

根據教改聯合陣線提供之數據，2014年公立學校教育經費佔我國GDP0.68%，私立學校佔0.83%，合計共1.51%，低於OECD國家平均值1.55%，且此數據有逐年下降趨勢，到了2017年僅剩下1.43%，公立大學佔比也遠低於OECD國家平均值1.08%，雖高於英國及日本，但低於商品化的美國。

此外，台灣每位學生平均使用的教育經費，僅佔國內每人生產毛額的26.33%，同樣遠低於OECD國家平均值39.56%。教改聯合陣線認為，這顯示台灣高教陷入「廉價辦學」的困境。

教改聯合陣線指出，目前教育經費有2成是依學校規模核給，另外8成由競爭型計畫決定，其目的是為了避免齊頭式平等，藉此提升學校競爭力，然而競爭型計畫佔比高達8成，政府卻未建立合理的檢核機制來追蹤成效，恐怕無法真正獎優汰劣。

與會的台灣私教工會理事長陳秋瑩也指出，台灣公、私立大學及技職學校間的資源分配極度不均，2017年一位公立大學學生可獲得的資源是公立技職學生的1.3倍、私立大學學生的6.6倍、私立技職學生的9.6倍，而且其差距仍在擴大中，顯示資源分配越來越不利於私校學生。

除了公、私立學校資源分配不均，教改聯合陣線也指出，就連私校之間的補助也差很大，有少數私立大學獲得的國家補助竟然優於公立學校，導致私校之間的補助差距可相差高達7倍，部分宗教學校可能只招收不到100名學生，其補助卻比認真辦學的學校更多，甚至是爆發招生弊端、有招生危機的學校領得更多，令人不禁懷疑背後有「門神」在主導分贓。

教改聯合陣線對此提出5點訴求，其一是要求政府逐年寬列教育經費，以達到OECD國家標準為目標；其二是請教育部即刻檢討高教經費分配機制；其三是建立合理的經費成效檢核機制；其四是加強對違法私校的監督，甚至減少補助或強制退場；其五是應降低競爭型計畫比例，減少公、私立大學分配不均問題。

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