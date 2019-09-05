因應新課綱 小一到高三數學習題線上化

2019-09-05 11:02

〔記者林曉雲／台北報導〕因應12年國教新課綱上路，全國最大的線上教育平台「均一教育平台」，與成立超過一甲子的「南一書局」首度攜手合作，將小一到高三數學課本、習題線上化，包括重點整理和延伸內容，各年級的數學將依現場教學進度同步上線，線上評量則搭配大數據依程度出題，以協助108課綱學生能夠深度學習。

均一教育平台、南一書局首度合作

均一教育平台董事長呂冠緯表示，他讀台大時上過台北市長柯文哲的課，即使是醫學院，上到第二堂或第三堂課程，學生也呈現昏迷叫不醒狀態，主要是因為老師單向講述，不管哪個年紀學生都會覺得無聊，雖然認同108課綱「自發、互動、共好」目標，但對於老師來說，新課綱的變化門檻太高，因此均一和南一以公益合作精神，大力把108課綱線上化智慧化，讓學生可不受時空限制，有一個智慧助教，給孩子均等且獨一無二的學習機會。

南一書局總經理蘇偉銓表示，商機是出版社的重要收入來源，但南一和均一理念契合，均一是最早做大數據補救教學的平台，孩子可從診斷補救中做更多精準學習，進而會有更多時間做其他多元學習，偏鄉孩子和都市孩子有一樣的資源，線上和教材有更多的結合，使用效益可發揮到更大，讓孩子得到更多的幫助。

南一書局副理鄭駱明俊說明，先推數學科是因為，數學是無聊的科目，只要一個年段卡關，後面就毀了。數位平台的強項是能以AI幫助孩子診斷出學習盲點，自動安排難易適中的測驗。當孩子卡關時，AI會依其學習狀況提供對應的教學影片，讓孩子能更有效率地學習。

均一負責大數據的資料科學家蔡子揚表示，均一目前有150萬人註冊使用，每月活躍使用者有20萬人，希望未來5年能達成50萬位學生、1萬位老師成為活躍使用者，而均一教育平台中的南一專區，內有南一乘均一的學思達講義提供給老師使用，目前國中七年級第一章已完成，包含影片錄製、習題轉檔、線上講義等，老師已可馬上運用。

為求課程能貼近現場，南一書局會依學校教學進度逐步釋出資源，並根據教師、學生的反饋調整內容，希望帶來最好的使用體驗。南一提供的題庫豐富實用，包括特招、基測、會考等考題，即日起在均一教育平台上開放。

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