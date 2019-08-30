新課綱上路 111年國中會考將強化「生活實踐題」

2019-08-30 12:17

〔記者林曉雲／台北報導〕全國中小學今天開學，12年國教課綱開始實施，台灣師範大學心測中心今天說明，今年國一生將於111年參加國中教育會考，計分方式維持「精熟」、「基礎」及「待加強」三等級制，題型仍以單一選擇題為主，僅寫作測驗與部分數學科試題為非選題，試題設計則會強化素養導向，增加「生活實踐題」，方便教師和學生及早因應準備。

台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，目前教育會考的試題，有評量重要概念的「學科基本素養題」，也有連結日常生活情境或學術探究情境的「生活實踐題」，111年起之教育會考不會突然進行大幅度的改變，試題本中仍會維持一定比例評量「重要核心學科概念」的試題，但也會更強化「生活實踐題」的設計，透過真實情境脈絡提問，包含日常生活情境或是學術探究情境，同時也會適度融入跨領域素材與新課綱所列相關議題，希望經由試題的引導，讓學生思考、探究課堂所學與生活之關聯性。這類生活實踐的試題，在題幹或選文中提供較多的資訊，學生需解讀資訊以探究相關議題，為避免部分篇幅較長的試題增加學生的閱讀負擔，各科將視情況調降試題本題數，但試題本整體難度仍將維持難易適中。

心測中心也說明，111年起之教育會考仍是採用標準參照模式計分，將學生學習表現區分三等級，各科各等級的表現描述，依新課綱的核心素養具體內涵與學習表現調整，例如國文的精熟及是能具備與教材相關的語文知識，能深入的理解、評鑑各類文本的內容與形式，並能適切統整應用以處理問題。另外，寫作測驗與數學非選擇題閱卷參照的評分規準也已依新課綱修改，級分數則維持不變。

題型仍以單一選擇題為主，曾芬蘭說明，教育會考是用以瞭解，並確保國中學生學力品質的評量考試，111年起之教育會考仍將秉持「考綱不考本」之精神，學生只需學習學校採用的教科書即可應試。此外，考量到新課綱實施初期，過多的制度變革恐將造成教師與學生的不安，因此111年教育會考題型仍以單一選擇題為主，僅寫作測驗與部分數學科試題為非選擇題。

雖然教育會考採紙筆測驗形式，僅評量學生的認知程度與廣義的探究能力，難以評量學生的「情意態度」與「行為習慣」，但心測中心提醒國中教師仍應落實於課堂教學過程之中，期能貫徹新課綱「自發」、「互動」與「共好」的課程理念，以臻全人教育之理想。

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