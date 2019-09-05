09/05 各報重點新聞一覽

2019-09-05 06:15

自由時報

林鄭撤回送中條例草案 拒獨立調查警濫權

香港反對修訂「逃犯條例」引發「反送中」抗爭運動將近三個月，特首林鄭月娥終於首次向示威者五大訴求讓步，四日宣佈撤回法案，但對另外四項訴求仍然不退讓。對此，民主派不買單，認為林鄭的讓步太晚、太少，質疑意在分化社會、為動用緊急法鋪路，揚言會繼續抗爭，直到落實五大訴求。

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全國水庫水質大調查 鳳山、明德水質最差

環保署首次針對全國五十一座水庫進行大規模、高頻率水質監測，水質最好的是日月潭水庫。本島優養化的水庫則包括明德、白河、鏡面、澄清湖、鳳山、阿公店六座，其中鳳山及明德百分之百優養化，水質最差；離島則普遍不理想，金門、澎湖、連江境內二十六座水庫有二十三座優養化，金門縣內十一座水庫更「全軍覆沒」。

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擴大防非洲豬瘟 亞洲入境手提行李擬全查

非洲豬瘟防疫再度面臨挑戰！中秋節將至，近來邊境查獲十二件民眾攜帶含豬肉月餅回台違規案例，農委會主委陳吉仲指出，正在跨部會研擬全亞洲國家地區都進行入境旅客手提行李百分之百檢查。

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聯合報

林鄭重大讓步 港府宣布撤例 民陣指太遲了

香港反送中抗爭持續數個月，香港特首林鄭月娥四日做出重大讓步，宣布正式撤回逃犯條例修訂草案，但她拒絕香港社會另一項訴求，表示不會設立獨立調查委員會。林鄭的撤例行動，香港民陣、泛民主派都表態「不收貨」，指來得太遲了，無法緩解社會緊張氣氛。

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每天久坐9小時 死亡風險增22％

久坐增加心血管等疾病風險，彰化師範大學運動健康研究所特聘副教授古博文與團隊針對各國調查分析，全球成年人處於靜態時間平均每天逾八小時，老年人超過九小時，推估台灣成人每天久坐時間也超過八小時，呼籲政府依風險訂出每日久坐上限，最高不應逾九小時。

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中國時報

逃犯條例撤 滅反送中之火 林鄭月娥讓步

香港特首林鄭月娥4日晚間發表電視公告，宣布「撤回」逃犯修例草案，並強調將增加2名監警會成員、走入社區和市民對話，邀專家學者就住房等「深層次問題」進行獨立研究和檢討等共4項行動，以此回應5大訴求，盼社會就此向前行。

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身懷300萬現金 竟會忘了帶下車？ 藍委揭穿5疑點 陳明文聲明非獻金

民進黨立委陳明文失而復得、助其子至菲律賓創業的「300萬元現金」，如何而來，如何而去？成為全國熱議話題。國民黨立院黨團總召曾銘宗昨指出，在銀行只要提領逾50萬元，就要登記申報，其次，出境最多只能帶10萬元，300萬如何帶去菲律賓？他呼籲陳明文應交代清楚，金管會、調查局等機關應介入調查。

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