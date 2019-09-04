竹縣「數位愛的書庫」今啟用 助縮短學習城鄉差距

2019-09-04 19:46

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣今年收到2座由財團法人台灣閱讀文化基金會所捐贈、斥資120萬打造的「數位愛的書庫」，裡面建置了由國立清華大學教授柯華葳所領導規劃設計、有關於「閱讀理解」策略的載具，每座配有30台平板電腦跟3台充電箱，讓新竹縣各國小師生上課時都可用這書庫做跟閱讀有關的數位教學，讓閱讀不只是養成習慣，還要能真正的理解、吸收、再轉化輸出與分享，讓全縣小學生的學習因此縮短城鄉差距。

縣府教育處表示，該基金會繼去年率先在台中成立數位愛的書庫後，今年把新竹、彰化、以及南投3縣市列入優先建置的縣市。

新竹縣府雖讓這2座書庫分別落腳在頭前溪北的博愛國小、和溪南的中山國小，但全縣的公私立小學未來都可以申請使用。今天縣長楊文科、台灣閱讀文化基金會董事長廖祿立等因此共同在溪北透過視訊，與溪南同步替2座書庫揭牌，宣布正式上線。

啟用典禮上，主辦單位特別安排博愛、中山2校學生，利用書庫內建置的軟體，搜尋關鍵詞尋找資料做分組競賽，縣長楊文科也獲邀與博愛國小的女童搭檔參賽。

只見2人如爺孫般互助合作，這對平常忙於公務、根本沒時間低頭玩3C的楊文科來說很新鮮，他承認自己從沒有過這樣的經驗，未來如果有空，也會想在家跟孫兒一起試試看，換用這樣學習閱讀。

縣府教育處表示，他們長期推動閱讀，陸續在社會捐助下，於13鄉鎮市成立16個實體愛的書庫，未來會繼續新增特色書庫，滿足不同地區、族群的需求。

不過前述推廣閱讀側重在養成閱讀的習慣上，對於「閱讀理解」的能力培訓則有賴這2座數位愛的書庫來幫忙。

因為數位書庫規劃種子教師培訓課程，打造博愛、中山兩校為培訓基地，明年寒假已經計畫要辦全縣的工作坊，並鼓勵學生組隊參加該基金會舉辦的「中小學數位閱讀專題探究競賽」，希望透過團隊合作、老師的引領、以及專家的回饋，促進學生數位自學、主題探究的能力。

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