不要再搶種了！ 高麗菜一顆百元 農民搶種登記爆表

2019-09-04 17:33

〔記者廖淑玲／雲林報導〕農糧署8月1日才開始推動高麗菜登記制度，才1個多月，農委會已首度發出「紫色」種苗超種警示燈號，雲林縣政府農業處今天表示，已透過電視跑馬燈及各種管道宣導，請農民不要再搶種了。

農委會為避免高麗菜生產過剩造成「菜賤傷農」，今年2月推出高麗菜登記保障收入制，希望能保障農民合理收益，提升農民參加登記的意願，未料推出後正逢高麗菜產期尾聲，農民並未買單。

今年8月1日起農政單位再推高麗菜登記作業，規定至明年2月才截止，未料近月來隨著颱風不斷，高麗菜價格節節高漲，如今每顆高麗菜喊破百元，造成此波登記大熱門，才1個多月就已出現「超種」警示，讓農政單位始料未及。

土庫農會總幹事黃萬聰指出，高麗菜是菜王，又是容易被盤商操控價格的大宗蔬菜，加上碰到高麗菜價跌，很容易受政治力影響就全面收購，造成農民觀望，盼農委會全面檢討，落實易漲跌農作登記制度且要嚴格執行，並加強輔導雜糧轉作，讓農民有利可圖，自然可以避免一窩蜂搶種高麗菜。

雲林縣政府農業處副處長陳炳坊指出，雲林高麗菜平均種植面積約1800公頃，產量居全國之冠，截至今天為止，全國高麗菜種植登記面積455.8063公頃，雲林全縣登記面積已達321.5187公頃，若依此計算，至明年2月底截止登記光雲林縣恐達2500公頃以上，農糧署才會發出「紫色」警示燈，雲林縣府也展開宣導提醒農民務必注意，不要再搶種。

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