注意！烤肉必吃筊白筍 驗出殘留農藥「陶斯松」

2019-09-04 15:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕注意！彰化縣衛生局今天公佈中秋節應景食品和糕餅抽驗結果，93件食品有2件食品不合格，各是烤肉時會拿來搭配肉品的筊白筍，以及親朋好友聚餐或民眾放假邊看電視邊嗑零嘴的焦糖葵瓜子，衛生局第一時間移請食品製造商轄區主管機關南投縣和苗栗縣衛生局依法裁處。

初步了解，2件不合格的食品，1件筊白筍農藥殘留殺蟲劑「陶斯松」，「陶斯松」是國內使用量相當高的殺蟲劑，由於陶斯松恐造成胎兒神經受損，危害人體健康，農委委會宣佈禁用水稻、多項蔬果，卻還是有蔬菜中鏢，衛生局推測可能與中秋節將屆，筊白筍需求增，價格看俏，農民搶收上市有關，另1件出包的焦糖葵瓜子，與求口味好吃，甜味劑使用過量有關。

衛生局今在彰化市南平街楓康超市舉辦中秋節食品衛生安全宣導記者會，會中公佈抽驗結果，同時稽查超市上架食品，向民眾宣導採購安全食品須知，提醒選購食品時，應注意食品包裝標示內容是否詳細載明，有無品名、原產地、製造日期或有效日期，以免買到黑心商品，花錢受罪。

這次，抽驗月餅、餡料、蔬果、烤肉用食材以及葵瓜子、醬油瓜子、年糕、麻糬等食品共計93件，檢驗微生物、動物用藥、防腐劑、漂白劑、殺菌劑、甜味劑、農藥、保色劑等項目，檢驗結果1件產地來自南投縣的筊白筍被檢出不得殘留農藥的「陶斯松」，另1件來自苗栗縣的 焦糖葵瓜子被驗出食品添加劑中的甜味劑超標，不合格率2.15%。

食品衛生科長林毓芬表示，不合格的焦糖葵瓜子被檢驗出混合使用環己基代磺醯胺酸鹽及糖精兩種甜味劑超量，將依違反食品安全衛生管理法第18條規定，處以3萬元以上，300萬元以下罰鍰，另一件被驗出農藥殘留的筊白筍，重罰更重，將依食品安全衛生管理法第15條規定，農藥殘留不符規定，可處以6萬元以上，2億元以下之罰鍰，這2件違規產品均已令業者下架，暫停販售。

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