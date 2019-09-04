花蓮直飛韓國仁川 預計10月中旬啟航

2019-09-04 12:14

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮至中國山東濟南航線8月24日停航，花蓮機場唯一對外國際航線確定告吹，縣長徐榛蔚昨公開預告10月中旬，花蓮至韓國仁川每週將有3航班，消息一出立刻引起民眾關注，網路討論熱烈。縣府觀光處長唐玉書今證實，幾經拜訪，兩地觀光旅遊業者深具信心，花蓮、韓國確定直飛，正式進軍搶攻韓客。

唐玉書說，4月至今不斷赴韓拜會大型觀光旅行社、駐韓國台北代表部及航空業者，回國後積極向外交部、觀光局爭取，中央也放出多項利多，8月中終於順利得到回覆，加上易斯達航空表達承接意願，促成花蓮、韓國直飛成果。

她說，韓客喜歡到花蓮來，但過去訪花韓客多半一日往返不住宿，直飛後將可增加住宿機會並間接帶動花東整體觀光產業發展，加上今年是首次由韓籍航空承包直飛業務，將保握機會進行更多合作，拓展韓國市場，帶動東部對外的國際大門。

唐玉書說，未來歡迎民眾多透過花蓮直飛仁川航線前進韓國，期待班機滿載，創造2地觀光雙贏局面，目前除韓國市場有成果外，10月中也有郵輪會停泊花蓮港，引進日本團，華信航空則正在洽談花蓮飛往日本宮古島的合作計畫。

10月中旬花蓮直飛韓國仁川班機，將由易斯達航空負責，預計每週二、四、六各一班，票務系統已建置，首航日期暫定10月14日或17日，航期初步定調三個月。使用機型為波音737-800，乘客座位數189座位。

花蓮縣旅館商業公會理事長陳義豐說，經各單位爭取，交通部修正「花東永續旅遊境外定期包機來台獎助要點」，補助一半地勤費用，促進航空公司飛航花東包機的意願，觀光發展基金補助也延到明年度。

他說，過去韓國客幾乎都是當天來回花蓮，未來花蓮若能直飛仁川，花進、花出的機票費用除較便宜外，也能增加留宿花蓮機會，更不會排擠到原有國旅客訪花的車票，另可帶動地方觀光產業，增加旅店、伴手禮及藝品店的收益。

花蓮直飛韓國仁川曾在2004年直飛，由目前已停航的復興航空負責，由於當年韓劇席捲全台，民眾哈韓風氣盛行，暑期6個航次幾乎班班客滿；隔年，遠東航空也看準韓國旅遊商機，從仁川以包機方式帶進大批韓國觀光客到花蓮，共提供14航班。

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