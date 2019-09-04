賣口香糖的天使 積存銅板前進殘奥夢想

2019-09-04 08:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕看見了陳龍愛，相信人間有天使！一個在街頭用力「扭擠」出叫賣聲的賣口香糖女孩，用堅強無比信念，一枚一枚銅板積存夢想，不畏縮身驅，帶來人們向上的美善力量！

或許來往行人對於坐在輪椅上的肢體障礙朋友不會有太多注意，可是26歲的陳龍愛，秀氣的甜甜臉蛋，不得不讓人心生好奇。她出生在金門離島，因為天生腦性麻痺，很小就被送到台灣本島特教養護機構收容，自幼學習獨立自主，完成大學學業。

陳龍愛說，人生轉捩點是遇到一位也是身障好友，跟著她學會坐公車與火車，共同創辦「台南市夢城自立生活協會」，夥伴們一起出遊及參加各種活動，「因為要不是她的話，我可能不會在台南了，甚至可能再一次入住機構」。

陳龍愛白天或其他時間忙於協會工作及公益活動，星期一、二、五晚上在夜市賣口香糖自立賺錢，假日偶爾也會在國華街。她凡事自己來，找房子租住，單獨生活，不難想像過程波折，是朋友眼中樂觀堅強的「小龍女」。

「歧視已經常常發生的事，我已經習慣了」陳龍愛說，有時候心情不好會找朋友訴苦一下，自己很幸運了，住在小東夜市熱鬧地區附近，交通算便利，可以自立賺錢存錢，「我這個狀況，是不可能再回金門了」！

她喜愛地板滾球運動，大約在就讀高職時開始認真打球，10年多來不放棄訓練，也經常參加比賽，每個月1次到北部跟其他選手一起練球。

陳龍愛展露自信說，設定人生最大目標，觀看2020年殘障奧運比賽，並且有朝一日成為台灣代表隊選手出國征戰，將來存夠出國的錢，夢想一定能夠實現。她也鼓勵身障朋友不要把自己「關住」在現實裡面，如同她熱愛地板滾球運動，瞄準目標、奮力伸臂，更希望社會大眾能夠把身障者當成「正常人」對待，「我們跟－般人一樣有自立權益，回歸社會生活。」

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