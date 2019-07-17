「我想騎小毛驢找爸爸」 身障少女這樣自我療癒…

2019-07-17 17:30

［記者洪美秀／新竹報導］「我想騎著小毛驢去找爸爸，讓爸爸看我的畫」重度身障者小莉將思念爸爸的心畫在畫裡，更在媽媽的陪伴下，作畫穩定情緒，因為她的畫具象且色彩分明，成為今年身心障礙者社區式日間照顧服務據點「恆星學坊」主畫作，更一連展出5幅作品，小莉天真的說，很想爸爸，希望爸爸來看她的畫。

今年19歲的小莉是重度身障者，爸爸幾年前因腦瘤離世，媽媽陳貴柑為照顧她及亞斯伯格症的哥哥，根本無法工作，由於小莉的情緒不穩，伴隨自閉症狀，生氣時常會不小心弄傷自己，媽媽幾乎要24小時的陪伴，就連到社區日間照顧據點上課，媽媽也都陪在身邊。

但只要小莉畫畫，情緒就會變得穩定些，甚至會用畫表達想念爸爸的心情，陳貴柑說，小莉的畫作色彩繽紛，美術老師請她畫小毛驢，她竟能畫出具象的小毛驢，甚至在一片花海中快樂微笑著，就像她的微笑般。而小莉說，她想騎小毛驢找爸爸，希望爸爸能看到她的畫。

小莉媽媽陳貴柑說，先生幾年前因腦瘤過世後，小莉很想念爸爸，可能因此把思念化為畫畫的力量，常說想去找爸爸，她只能全心陪伴小莉，穩定她的情緒，讓孩子的情緒找到出口。

由新竹市智障福利協進會主辦的「恆心的恆星」美術作品展，今年就是以小莉畫的「小毛驢」當邀請卡封面，更展出小莉5幅作品，恆星學坊是提供18歲以上身心障礙者在高中畢業後的團體生活，透過各種課程，持續讓身障者與社會互動接觸，今天起在文化局梅苑、琉璃畫廊展出163件作品，是40名學員所畫，他們之中雖有些無法具象作畫，卻是穩定情緒的課程之一。

美術指導老師林滿足說，今年學員參展的作品，不論是數量或意象，都優於過去，學員將其內心的想法表現在畫作上，也是展現成就感的方式，邀請大家來進入身障者的內心世界，給他們鼓勵，展期到28日。

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