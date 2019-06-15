不良於行仍奮發向學 郭隆政獲頒生命勇士獎

2019-06-15 12:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「曾經羨慕別人有健全的雙腳，甚至會因此自卑...」，就讀嘉南藥理大學的郭隆政，因腦性麻痺導致下肢不良於行，挺過辛苦的復健療程，勉強能走路，但他用樂觀、積極的態度面對逆境，功課上勤奮、努力，還在最熱衷的資訊科技領域上考取相關證照，以非凡的成就重拾信心，並將到研究所繼續進修，校方今天舉行畢業典禮，難能可貴的表現，獲頒生命勇士獎。

郭隆政以「現在所做的努力，將來會有不一樣的收穫」為人生座右銘，勤奮向學，他從小父母離異，隔代教養，由阿公、阿嬤帶大，又因下肢不良於行，到4、5歲才會勉強走路，成長過程相當坎坷。

80歲的阿公郭兼德表示，隆政自幼就常跑醫院，需由他騎機車、背著回診，度過漫長的復健之路，直到國中。

阿公、阿嬤無微不至地照顧，且一直鼓勵要認真讀書，孝順的郭隆政有聽進去，比起同齡小孩更懂事，也很早就體會生命價值。

郭隆政提到，從小對自己的不完美頗感自卑，能重拾信心肯定自我，除教會的啟發外，就是在嘉藥的學習，更能堅定、積極地面對困難，並以熱愛生命的態度去關懷、勉勵與他一樣的身障人士。

導師張瓊文說，隆政熱衷資訊科技領域，不僅高中時已擁有電腦軟體應用、網頁設計的丙級相關證照，就讀嘉藥也考取Adobe Illustrator CS6與IC3Applications等專業證照，表現優異。

郭隆政去年還與同學們共同完成資管專題「軍火物品搬運機器人」，獲得台灣國際創新發明暨設計競賽社會組的銅牌獎，他已考上屏東大學資管系碩士班，一路走來，努力的上進精神，贏得師生讚賞。

張瓊文指出，郭隆政除學業精進之外，也勇於挑戰自我，擔任副班代、風紀股長等幹部服務同學，與同儕相處融洽，更經常樂於助人，不因身體缺陷而孤立封閉，反而更積極投入團體。

郭隆政在同學的邀約下，騎身障機車完成環島的壯舉，實現了可以到處遊歷的願望，更讓他永生難忘。

郭隆政表示，當同學提議並邀約共同「凸」台灣時，一度猶豫，擔心連累大家，在大家鼓勵下，決定踏上8天7夜的旅程，相互照應，耐心等待，讓他有機會初次體驗寶島的美麗風光。

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