6位身障朋友的「自立生活」 這部紀錄片讓大家淚崩

2019-07-13 18:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕透過自立生活，才能放心尋找人生中的幸福。「共創好生活自立紀錄短片」，今（13）日在南市許石音樂圖書館黑盒子劇場首映，這是第1部以台南市為背景、並且強調跨障別的友善紀錄片，讓身障朋友來告訴你，他們對於美好生活的追求，跟你我都一樣。

這部片，紀錄6位身障朋友勇於追求人生，也都是自立生活的榜樣，今天都到場分享經驗，溫馨場面中，有感動的淚水。

出生金門但從小就一個人居住在台灣的「小龍女」陳龍愛，不擔心與人溝通的種種障礙，靠地板滾球追求自己的自立目標。郭湘芸跟連蕙蘭，希望在外界充滿不理解的眼光下，能做著自己喜歡的事，穩定工作、享受生活。

李加華由網路行銷以及擺攤，樂觀認份地經營著自己的事業。多重障礙的方思涵，原本不愛笑，在阿公及家人親友陪伴下變得樂觀開朗。

也是故事主人翁之一的台南市無障礙協會理事長林昭坤說，「不是現在舒適就好」，你要想到未來還有10年、20年、30年要走，必須要不畏艱難，持續為友善無障礙的環境努力，期望透過紀錄片的分享，讓所有人都能理解無障礙友善的重要性。

林昭坤表示，其實每個人都會遇到不方便的時候，但是這些障礙朋友的不方便，時間很長，無障礙的友善環境不是為身心障礙朋友特別設立的，而是全民的福利，是未來每個人都用得到的。

導演周欣怡說，「我們有不同的起點，卻有相同的目的地」，希望透過紀錄片傳達「自立生活」對身心障礙朋友的重要性，不只是給他們有錢賺、有工作，更需要同理心接納，讓他們確定自己是在社會上被接受的一個個體。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法