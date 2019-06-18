86歲兄照顧身障弟近半世紀 就怕一走「他怎麼辦？」

2019-06-18 16:52

［記者張議晨／宜蘭報導］「如果我先走了，你不要哭」宜蘭縣有一對80餘歲的蔡姓兄弟，哥哥年輕時放棄日本早稻田大學留學機會，終身未娶，只為照顧失明且有聽語障礙的弟弟，兄弟倆相依為命47年，手足之情外人看得動容；哥哥蔡中茂說，他最放不下心的還是弟弟，「如果我走了，他怎麼辦？」

86歲的蔡中茂受過日本教育，擁有中國文化大學碩士學位，曾錄取日本早稻田大學、明治大學博士班；但在他準備出國求學前3天，小他3歲的胞弟蔡木火，卻因病突然失明，其他兄弟早已辭世，蔡中茂放不下胞弟在台灣，放棄留學機會。

沒到日本求學，蔡中茂將所存的留學費用，全用在胞弟醫療費用上，平時在大學、私人補習班兼課教授日文，回家後「兄代母職」，早起、晚睡，為行動不便的弟弟張羅三餐。

但工作、家人兩邊跑，壓力卻讓蔡中茂喘不過氣，他47歲時辭去工作，專心當起弟弟的眼睛與手足，為了弟弟，放棄一段姻緣，終身未娶。曾有人建議兄弟倆轉至安養中心，但蔡中茂說，弟弟的脾氣只有他受得了，不希望因此拖累其他人，「至少死一個人就好」。

兄弟兩人在頭城租屋，蔡中茂行動不便，每天仍衣裝筆挺，家中維持整齊、乾淨，弟弟經他悉心照料，氣色紅潤，兩人日常對話就透過雙手傳達。不過，蔡中茂因年事已高，走路蹣跚，今年曾多次在家摔倒，臉上出現瘀青，他卻仍忍痛繼續顧著弟弟。

「這是我的天命！」蔡中茂說，他最放不不下心的，仍是陪伴40多年的胞弟，「如果我走了，弟弟不知道怎麼辦？」他的一席話，一旁蔡木火雖然聽不到，但彷彿了解哥哥心裡話，在旁不捨點頭。

蔡中茂說，他們兩人已經80幾歲，人生的路不知道還有多長，若弟弟流淚，他會馬上擦乾安慰「沒關係，不要怕怎麼樣，我會一直在你旁邊，但如果我先走了，你也不要哭。」手足之情讓外人看得動容。

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