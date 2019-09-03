111年南靖糖廠 耗費2年完成文史調查專書

2019-09-03 20:34

〔記者林宜樟／嘉義報導〕於1908年設立的嘉義縣水上鄉南靖糖廠已有111年歷史，嘉義縣生活美學協會花費2年調查南靖糖廠歷史及製糖文化，完成調查專書，今天「南靖藝言糖」文藝展在朴子市嘉義縣立圖書館一樓展出調查成果，介紹糖廠歷史、製糖文化、鐵道運輸及日式建築等，協會並結合社區導覽培訓，並將調查報告做成摺頁，推動社區深度旅行。

嘉義縣文化觀光局補助嘉義縣生活美學協會執行社區營造計畫，協會與靖和社區、南靖社區及南靖國小進行糖廠文史調查，成果展至10月6日，有多張珍貴老照片和解說成果看板；嘉義縣生活美學協會理事長陳素娟說，調查過程中更凝聚社區向心力，將一步步讓社區有更多舞台展現特色與活力。

嘉義縣生活美學協會總幹事曾俊銘說，調查過程發現許多當地有關糖的諺語，如「會社故障」代表「無錯（正確無誤）」，因為日治時代糖廠為製糖株式會社，會社若故障，就沒有採收甘蔗，「採甘蔗」稱為「剉甘蔗」，無採收就是「無剉」，台語音同「無錯」，會社故障反而代表正確無誤，另外如「老漢啃甘蔗（咬牙切齒）、「甘蔗無雙頭甜（無法兩全其美）」，都很有趣。

而調查也發現，糖廠鐵道小火車竟還可以「運鈔」，國民政府來台初期，因糖廠員工人數仍多，南靖糖廠小火車會從南靖出發，穿過水上機場，到玉山路頭與嘉義市中山路台灣銀行運鈔車接駁，將糖廠員工薪水運送回糖廠，很有意思。

曾俊銘也是南靖國小校長，他說，配合新課綱實施，已將南靖糖廠文史作為校本課程，成果展還展出學生對糖廠的繪畫與童詩創作，希望讓學生們認同在地文化，瞭解家鄉歷史。

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