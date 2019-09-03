民眾好心救誤闖國道小狗 影片曝光！處理方式網友評價兩極

2019-09-03 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕高速公路如果有動物誤闖事件非常危險的事情，有網友在網路上po出1段救援誤闖國道的動物影片，驚險的救援過程讓網友們看到後捏了一把冷汗，並大讚救援駕駛行為非常暖心，但也有網友砲轟指這種行為非常危險，連環撞怎麼辦？

該網友前日在臉書「爆料公社」po出1則影片，影片中可以看到1名善心人蹲在路邊，正耐心引導灰白色流浪犬走向自己，引誘到一半時後方的駕駛也下車查看關心情況，只見狗狗緩緩的走向他，最後被一把抱到車內，才結束這場驚魂記，而該車道的所有駕駛也全緩慢停下，靜待善心民眾將狗救上車，沒有一個駕駛按喇叭催促，原po在貼文中表示「國道3號南下91k，好心人士引導救援誤闖國道的狗狗，感謝駕駛們耐心等待」。

網友們看到貼文後紛紛留言「做正義的事，即使有危險的風險，但依然勇敢的做，這就是英雄」、「感謝你們這麼有愛心，不然狗狗誤闖好危險」、「好感動，謝謝救狗狗的人，也謝謝願意配合的車主們，你們一定會有好報的」，也有網友po文怒轟「不要命，如果發生車禍怎麼辦」、「別傻了，應該是要報警才對，要是後面追撞上了 算你的還是算狗的？」、「狗狗不知道國道不能臨停，難道駕駛人也不知道嗎？若造成連環追撞破碎的是好幾個家庭」。

救援狗狗駕駛的妻子事後也在臉書po文表示，「主人私我，說那很像他養18年多的狗 經過比對後，主人（說）有百分之99.9肯定是他的狗，所以主人花了2個小時從芎林來溪湖接他，我們順便去覓食，終於～～～結束了北二高小白歷險記」。

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