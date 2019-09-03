感動淚崩！癌爸的最大願望 陪著愛女開學

2019-09-03 12:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕38歲曾姓男子去年發現肺癌擴散移轉，今年住進新竹國泰醫院安寧病房，向醫護團隊表達希望看到女兒上幼兒園的願望，院方為了完成癌爸這個心願，醫護團隊到虎林國小附設幼兒園，一同參與這重要的開學日，過程令人動容。

正值壯年38歲的曾先生，在今年簽立「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」的同時，向安寧個管師及醫師提到，女兒在8月底即將要上幼兒園，希望自已不要錯過這人生重要的一刻。

主治醫師新竹國泰醫院呼吸胸腔科主任翁菁甫聽到後，馬上召集醫院相關人員組成團隊，開始展開評估與聯繫，感謝學校相當大力幫忙，更感謝紅俥救護車無償協助接送曾先生。就這樣在上週五的開學日一早，一群人浩浩蕩蕩陪著曾先生和親愛的女兒準備開學去。

去年三月曾先生不經意發現肺癌、頸部淋巴併腦轉移的狀況，在今年四月住院化療，治療期間因發生呼吸困難的症狀，感受到生命脆弱及無常，因此產生替自己及家人做抉擇的想法，他明白地告訴安寧個管師，他知道自己不會好、不想痛苦、心中的害怕、恐懼及無助，開始與個管師討論生死，他說「自己的生死、自己做決定」，由院方提供「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」。

醫療團隊也協助曾先生了解包括疼痛控制、末期症狀與照護、善終準備等，在這過程他也特別道出癌末父親心中對那年幼孩子的情感、不捨與心中的缺憾，進一步了解曾先生在生命末期的期待後，經過與家屬討論，由翁菁甫帶領醫院的圓夢團隊，透過胸腔科專業的評估和安寧緩和醫療團隊藥物症狀控制，陪著他勇敢去達成，不讓自已帶有遺憾。

陪女兒參與開學日的過程畫面令人動容，院方的安寧團隊也將當天女兒開學的畫面、以及錄下曾先生對女兒的祝福，剪輯製作成短片，作為新竹國泰醫院替曾先生準備送給女兒開學的禮物。

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