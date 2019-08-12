周大觀抗癌圓夢助學金頒獎 一名小勇士來不及長大

2019-08-12 18:28

［記者劉婉君／台南報導］周大觀文教基金會今天在台南市政府舉行抗癌圓夢助學金頒獎典禮，台南場共有4名得主，7歲的鄭宗穎7月底不敵病魔而離世，由媽媽吳采真代表領獎，吳采真說，宗穎從發病到過世，一直都很勇敢，「我不能延續他的生命，但我會連他的份一起活下去，活得更精彩。」

周大觀文教基金會抗癌圓夢基金22年來已幫助超過1萬2千300人，今年共有104人獲獎，每人2萬元，台南場則有4人得獎，新市國中1年級曾雅瑄、永信國小1年級丁品妍、及雲林縣斗南國小5年級雷博勛，均由家人陪同出席，接受周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭及台南市長黃偉哲頒獎。

曾雅瑄在5歲時，外籍母親即離家，小學6年級時因行走困難，每天上學爬到4樓的教室就要花費將近1小時的時間，就醫後被診斷出罹患白血病，因家庭經濟狀況不佳，靠妹妹及社會各界協助，才能接受治療，目前大多數時間都在家就學，只要身體狀況許可，就一定會到學校上學。

丁品妍在幼稚園大班時因感冒症狀遲遲未好，就醫後被確診為白血病，單親的爸爸照顧她和弟弟，為了讓爸爸可以安心工作，總是表現得很乖巧懂事，雖然有時候會因討厭麻醉而發脾氣，仍勇敢熬過打針及治療的疼痛，喜歡漂亮事物的她，未來也希成為服裝設計師，讓大家穿得漂漂亮亮。

雷博勛在小3時被確診為急性淋巴白血病，原本喜愛直排輪及跆拳道，好動的他，因對抗病魔，體力大不如前，他仍努力勇敢面對、接受治療，希望回到學校上課。

鄭宗穎5歲時因膝蓋痛被診斷為急性白血病，勇敢抗癌的他，原想打敗癌症後，未來要成為警察抓壞人，但年初時，原本已穩定治療的病情復發，7月底已離世，媽媽說「要把他生回來！」

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