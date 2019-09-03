搶攻日本觀光客 台南街頭上東京電視宣傳

2019-09-03 11:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日韓關係變化，台南搶攻日本客來旅遊，第1次到東京進行觀光宣傳活動，東京電視WBS作專題報導，說明日客訪韓的比例下降後，日客除了韓國以外的旅行地也備受矚目，「那個地方就是台灣的台南」。

台南市觀光旅遊局自2015年起以「台南紅椅頭觀光俱樂部」為名，在日本關西地區舉辦各式活動，今年首度由副市長王時思率隊進軍關東地區，9月2日至16日在東京千代田區的Good Design Marunouchi舉行觀光推介會。

南市觀光旅遊局表示，東京電視報導台南副市長王時思親自率隊出擊宣傳，觀光推介活動除了good design以外，還和當地澡堂配合介紹仙女紅茶湯。

報導也提到，台南試圖想提高知名度，不過知道台南的日客還並不是那麼多，但對於喜歡台灣的日本人來說，對台南的評語都是「復古、樸實、有魅力的城市」。

東京電視專題介紹台南的地理環境與人口，是一個留有日治時期風情的城市，以南美一館和林百貨做例子，並且詢問日本觀光客對台南的想法，有日本感、有在地感，和台北的景色相當不同，東西什麼都好吃，例如夜市、芒果、挫冰都很吸引遊客。

南市觀光旅遊局表示，副市長王時思受訪時提到台灣面臨中國客減少及國際情勢問題，在跟韓國觀光競爭下，展現台南戰略誘客自信，將會增加說日文的人力，以因應接納日客觀光市場。

相關網址請見：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法