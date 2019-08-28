振興商圈將祭兩大方案 政院明拍板

2019-08-28 22:38

〔記者李欣芳／台北報導〕近來中國限縮觀光客來台自由行，加上美中貿易戰變局持續，為振興國內商圈的買氣，提振消費，行政院明天院會預定通過經濟部提報「內需型商家振興輔導方案」，政府將鼓勵商圈小型店家與國內行動支付業者合作，吸引消費者使用行動支付購物以帶動商圈店家買氣，消費者每人每月最高可回饋1000元，政府也將補助店家推動線上點餐等數位服務系統，預定每年補助1萬家，每家補助3萬元，實施3年。

這項「內需型商家振興輔導方案」將在明天由行政院長蘇貞昌主持院會正式拍板後，對外宣布。據了解，「內需型商家振興輔導方案」主要有2大重點，首先，在行動支付方面，由於政府正積極推動行動支付的普及率，經濟部將鼓勵商圈小型店家與國內行動支付業者合作，吸引消費者使用行動支付購物，以帶動商圈的買氣，具體回饋方式消費者每人每月最高可回饋1000元，這將可鼓勵民眾去商圈店家消費。

其次，在數位服務方面，經濟部也將補助店家數位服務系統，協助改善顧客服務流程，例如提供線上點餐、雲端收銀、電子優惠券等，不但加速店家數位轉型，也可累積營運數據做為數位化分析基礎。預計每年補助1萬家，每家補助3萬元，實施3年，而這項方案，也有助於國家推動數位轉型。

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