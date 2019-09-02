中藥智慧化倉儲管理 中醫大新竹附醫全國首創

2019-09-02 11:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕智慧醫療也可以透過產官學研攜手的合作，提升病人的就醫安全和品質！中國醫藥大學新竹附設醫院表示，該院引進全國首創的「中藥智慧化倉儲管理系統」，只要藥師刷中藥處方箋上的條碼，正確的藥櫃LED燈號就會出現提示訊號，讓病人的用藥安全更加有保障。

新竹科學工業園區管理局主辦「智慧醫療的現在與未來」論壇，以智慧醫療為主軸，攜手產官學研掌握連結在地醫療發展契機，邀請中醫大新竹附醫院長陳自諒，以「中醫大新竹附醫邁向智慧醫院」為主題，分享「智慧化中藥和西藥庫房倉儲管理系統」，並且規劃明年引進達文西手臂。

陳自諒表示，該院為智慧醫院，有全國首創「中藥智慧化倉儲管理系統」，只要藥師刷中藥處方箋上的條碼，正確的藥櫃LED燈號就會出現提示訊號，讓病人的用藥安全更加有保障，這套系統也具有藥品存量的管理功能，並且每日提醒需要回補藥品的數量！

不只中藥環境智慧化，西藥庫倉儲管理1200多種的品項，也啟動智慧化的管理概念，透過電子標籤指引藥師藥品存放的位置和庫存的效期管理，盤點庫存量，有效縮短作業時間。智慧化的中藥與西藥作業模式不僅節省人力，讓藥品調劑更精確，也縮短病患等候領藥時間。

陳自諒也說，他常比喻手術1.0 是傳統的開場剖肚，手術2.0是3D腹腔鏡手術，手術3.0就是達文西手術，該院規畫明年引進達文西手臂，透過微創來協助進行複雜手術，讓病人更安全。

竹科管理局長王永壯表示，科學園區是科技重鎮，希望多與醫院合作，引領廠商研發高階醫療器材、新藥疫苗、特色醫療服務，以推動產業發展，尤其向更高端的智慧醫療領域拓展競爭力，進一步打造生技產業為兆元產業而持續努力。

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