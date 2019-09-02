今西半部高溫達35度 週三起天氣轉趨不穩

2019-09-02 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕今（2）日各地多為多雲到晴天氣，僅花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及北部、宜蘭山區則有局部短暫雷陣雨。

今日各地溫度方面，西半部及東北部今日天氣炎熱，高溫約有33至35度，其中桃園以北有機會出現36度左右高溫，花東地區高溫則為32度，民眾外出時需注意防曬並多補充水分。

位於南海的熱帶性低氣壓，今日凌晨2點位於恆春鵝鑾鼻西南西方約970公里海面上，有機會發展為輕度颱風，目前正持續往西並朝海南島移動，未來對台天氣無影響。另外，菲律賓東方海面上也有一熱帶性低氣壓，今凌晨2點時位於距離鵝鑾鼻東南方約1100公里的海面上，預計週三後將對台灣天氣產生影響。

今日空氣品質部份，由於今日環境場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件較差，清晨中部以北沿海地區受渦流影響，污染物易累積，午後西半部受光化作用影響，易使臭氧濃度上升。宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖主要為「普通」等級，北部及竹苗空品區為「橘色提醒」等級。

週二各地大多為多雲到晴天氣，西半部高溫悶熱，僅花東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及北部、宜蘭山區需留意局部短暫雷陣雨。週三至週六（4日至8日）受到低壓帶影響，天氣轉為不穩，台東及南部地區有短暫陣雨或雷雨，花蓮及宜蘭也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 25 ~ 35 28 ~ 33 25 ~ 32

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