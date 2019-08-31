注意防曬！週日北部上看35度 西半部慎防午後雷陣雨

2019-08-31 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕受到南方雲系北移影響，明（1）日東半部及恆春半島整天有「局部短暫雨」，而西半部上午為多雲到晴，下午有局部午後雷陣雨，新竹以北地區也較為炎熱，請注意防曬並多補充水分。

根據「中央氣象局」預報，明日東半部及恆春半島整天有「局部短暫雨」，其中台東及恆春半島清晨局部雨勢發生的機率較大，而西半部上午為多雲到晴，下午有局部午後雷陣雨。

氣象局也提醒，適逢年度大潮，西南部地區在漲潮期間，潮位容易超過警戒值，沿海低窪地區請注意海水倒灌、局部淹水等現象；北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有8至9級強陣風，也請留意。

「天氣風險公司」表示，明日太平洋高壓增強後，午後雷雨較侷限靠近山區及中南部，下週中後期也要留意其外圍環流帶來的降雨和長浪，前往海邊活動民眾要特別注意安全。

溫度方面，各地高溫約31至35度，新竹以北地區較為炎熱。北部地區25至35度，中部地區25至34度，東部地區26至33度，南部地區25至33度，外島地區27至34度。

紫外線方面，明日台中市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣及連江縣達「高量級」；其他縣市均達「過量級」。

空氣品質方面，明日宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門主要為「普通」等級，竹苗及中部為「橘色提醒」等級。

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