菲東熱帶性低氣壓最快明成颱 週四最接近台灣

2019-09-01 23:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局表示，位於菲律賓東方海面的低氣壓今天晚間8點增強為熱帶性低氣壓，最快明晚就會增強為輕度颱風，預估週四會最接近台灣；氣象局表示，週三起受其外圍雲系影響，東半部及南台灣降雨機率提高，其他地區午後也不排除有較大雨勢。

氣象局觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓目前位於鵝鑾鼻東南方1200公里的海面上，預估未來將緩慢朝台灣東南部外海接近，並朝琉球方向移動。

預報員劉沛滕表示，目前該熱帶性低氣壓發展環境並不好，導引氣流也不明顯，因此移動速度慢，發展速度也不會太快，最快明晚會增強為輕度颱風，但後天成颱機率較高。

預報員劉沛滕說，一旦颱風生成，預估週四會最接近台灣，但強度也不會太強，有可能在台灣附近就原地減弱，也有可能沿著台灣東部海面北上朝琉球接近，無論如何，週三起東半部及南台灣降雨機率提高，西半部地區則要留意午後恐有強降雨，具體影響程度仍要持續觀察。

另外，南海也有一個熱帶性低氣壓正在發展，最快明天會增強為輕度颱風，未來將朝海南島方向前進，離台灣越來越遠，也不會有直接影響。

氣象局說，目前無法預估哪一個熱帶性低氣壓會最快增強為颱風，但依生成速度將依序命名為13號颱風玲玲、14號颱風劍魚。

氣象局表示，明後兩天花東、恆春半島有局部短暫降雨發生機率，其他地區白天都是多雲到晴，午後雷陣雨為主，尤其中南部午後雷陣雨範圍較廣，各地山區則要留意較強的雷陣雨發生。氣溫方面，各地白天沒下雨時感受較為悶熱，北部地區高溫可達35度，中南部地區約33、34度，宜蘭也有34度。

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