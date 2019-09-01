菲東熱帶性低氣壓最快明成颱 週四最接近台灣
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氣象局說，菲律賓東方海面的低氣壓今晚八點增強為熱帶性低氣壓恐為台灣帶來明顯水氣。（圖擷取自中央氣象局）

氣象局說，菲律賓東方海面的低氣壓今晚八點增強為熱帶性低氣壓恐為台灣帶來明顯水氣。（圖擷取自中央氣象局）

2019-09-01 23:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局表示，位於菲律賓東方海面的低氣壓今天晚間8點增強為熱帶性低氣壓，最快明晚就會增強為輕度颱風，預估週四會最接近台灣；氣象局表示，週三起受其外圍雲系影響，東半部及南台灣降雨機率提高，其他地區午後也不排除有較大雨勢。

氣象局觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓目前位於鵝鑾鼻東南方1200公里的海面上，預估未來將緩慢朝台灣東南部外海接近，並朝琉球方向移動。

預報員劉沛滕表示，目前該熱帶性低氣壓發展環境並不好，導引氣流也不明顯，因此移動速度慢，發展速度也不會太快，最快明晚會增強為輕度颱風，但後天成颱機率較高。

預報員劉沛滕說，一旦颱風生成，預估週四會最接近台灣，但強度也不會太強，有可能在台灣附近就原地減弱，也有可能沿著台灣東部海面北上朝琉球接近，無論如何，週三起東半部及南台灣降雨機率提高，西半部地區則要留意午後恐有強降雨，具體影響程度仍要持續觀察。

另外，南海也有一個熱帶性低氣壓正在發展，最快明天會增強為輕度颱風，未來將朝海南島方向前進，離台灣越來越遠，也不會有直接影響。

氣象局說，目前無法預估哪一個熱帶性低氣壓會最快增強為颱風，但依生成速度將依序命名為13號颱風玲玲、14號颱風劍魚。

氣象局表示，明後兩天花東、恆春半島有局部短暫降雨發生機率，其他地區白天都是多雲到晴，午後雷陣雨為主，尤其中南部午後雷陣雨範圍較廣，各地山區則要留意較強的雷陣雨發生。氣溫方面，各地白天沒下雨時感受較為悶熱，北部地區高溫可達35度，中南部地區約33、34度，宜蘭也有34度。

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