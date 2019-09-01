玲玲颱風估將生成 熱擾動活躍劍魚有機會成颱

2019-09-01 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，目前位於南海東沙島的熱帶性低氣壓，有機會於明天發展為今年第13號颱風「玲玲」，至於位於菲律賓東方海面的擾動也有機會變成颱風，若成颱將是今年第14號颱風「劍魚」（Kajiki，日本提供，星座名稱）。

今日全台各地將持續高溫天氣，東半部受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，一整天有短暫陣雨或雷雨。根據氣象局觀測，今晨2時在東沙島海面的熱帶性低氣壓持續朝向西南西移動，時速18公里，今日成颱機率小，週一成颱機率較高，不過未來是朝海南島附近移動，不會直接影響台灣天氣。另在菲律賓東方海面還有一個擾動在逐漸發展增強，但後續發展仍有待持續觀察，且未來動向不明確，對台影響程度也還不確定。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中也指出，根據30日20時歐洲模式（ECMWF左圖）及美國模式（GFS右圖）模擬顯示，週二（9月3日）在海南島附近持續模擬出有熱帶擾動存在，在呂宋島東方海面，也模擬出另有熱帶擾動發展，雖然兩模式模擬的強度不同，位置也有差異，但也顯示西北太平洋近期仍是適合颱風發展的天氣型態，但模擬不確定性仍高，後續發展仍有待再持續觀察。

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