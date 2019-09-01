93軍人節 基隆商家多優惠 義美中杯咖啡免費送

2019-09-01 20:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕慶祝九三軍人節，為了向勞苦功高的三軍將士表達敬意，義美門市9月3日當天提供國軍免費中杯美式咖啡，店內消費9折，基隆市其他商家也都有提供國軍弟兄各式消費折扣優惠；提供國軍弟兄9月消費打9折的湖南小館業者說，大家能夠享受台灣和平，都要感謝三軍弟兄的捍衛疆土，希望小小折扣能聊表敬意。

9月3日當天穿軍服到義美門市，即可免費獲贈中杯美式咖啡，店內消費打9折。

全家便利商店9月3日提供軍人消費滿93元，免費兌換 Let's café 中杯冰美式一杯或鹼性離子水一 瓶、小分子氣泡水一瓶。

萊爾富3日當天穿軍服或出示相關證件（軍人證、榮民證、福利證）可享熱紅茶拿鐵/冰泰式奶茶特價 29 元、冰沙全系列特價 29 元。

OK 超商憑軍人福利證享咖啡、微波主食、鮮食 9 折優惠及哈燒熱點 2 件 9 折優惠。

麥當勞提供著軍服或持軍人證、榮民證享大杯飲料買一送一。（McCafe 除外、此活動不適用於歡樂送）；摩斯漢堡則是持軍人證或著軍服享全店消費 9 折優惠。

新東陽提供憑軍人證或福利證至新東陽食品館即享新東陽品牌產品 95 折。

清心福全店提供軍人飲品9折優惠至9月7日。

頂呱呱提供持軍人相關證件消費滿100 元贈甜甜包一份。

漢堡王提供軍人消費可享超值套餐免費升級，原為小薯加中可，可升級為大包薯條加大杯可樂。

千葉火鍋、727 鑫魚台海鮮餐廳、三郎日本料理店消費，均提供9折優惠。

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