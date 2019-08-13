慶軍人節 國軍3D動畫「頑強自信」曝光

2019-08-13 11:17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日公佈九三軍人節系列活動，特別的是，國軍隊「心讚團隊」推出一支自製3D動畫影片「頑強自信」，劇情描述一位年輕女性，在受訓時期經過一次次磨練後，逐漸成為可獨當一面執行任務的阿帕契女飛官，以展現「官兵有頑強自信，國軍有頑強戰力」的概念。

國防部表示，這支影片以虛擬三度空間編輯製作，配合數種3D軟體才能完整呈現；此也顯示，國軍近年來從原來的2D動畫、微電影、單元劇到目前3D動畫的產製，可見在文宣方面也緊跟著現代科技趨勢同步進展。

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